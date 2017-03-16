NBA》「愛神」快復出了！最快周日戰快艇

騎士明星前鋒洛夫終於快要回到先發陣容了。(美聯社資料照)

衛冕軍騎士的陣容即將再次完整！先前接受膝蓋手術休兵的「愛神」洛夫，目前已經連兩天參加球隊訓練，最快可望在周日騎士與快艇比賽重返戰場，騎士總教練泰隆盧也放話，只要洛夫可以上場，仍以先發大前鋒身分登場。

畢竟最近騎士狀況不是很好，雖然先後補進戴隆威廉斯、桑德斯等人，可是球隊整體狀況欠佳，往往進攻都集中在「小皇帝」詹姆斯、厄文兩人，如今只要洛夫歸隊，騎士可望找回先前穩定攻守節奏，只是洛夫必須先有上場時間限制。

本季場均20分、11.1籃板的洛夫，是騎士上季封王重要功臣之一，除了穩定的籃板功力，更具三分外線砲火，只是2月突然因為左膝受傷缺陣，當時宣布約要6周時間康復，如今即將復出，讓騎士「三巨頭」總算到齊。

(中時電子報)