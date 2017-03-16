吳尊古裝造型曝光 奇特丸子頭醜出新高度

吳尊曾是男團「飛輪海」成員，外型帥氣。(圖／本報系資料照)

吳尊丸子盤髮令網友崩潰。（圖／翻攝自微博)

吳尊長髮盤在頭頂，看起來詭異。(圖／翻攝自微博)

吳尊近日忙著拍攝新劇《武動乾坤》，不過卻有網友發現，他的古裝造型相當奇特，長髮纏成「丸子頭」，讓大家看了超崩潰，直呼他是得罪造型師了嗎？

《武動乾坤》由楊洋、張天愛、王麗坤等人主演，吳尊飾演反派「林​琅天」，是楊洋的死對頭，15日王麗坤在微博PO出片場花絮照，是眾演員專心聽導演講戲照片，只見吳尊的假髮盤在頭頂變成大丸子，頭髮兩側全剃光，造型相當詭異，網友驚呼「「這是哪路神仙」，還說他是不是得罪造型師。

不過，吳尊的定裝照是束起長髮成高馬尾，因此網友推測是休息時間才盤上去，不過那奇特造型還是讓網友不敢恭維。

(中時電子報)