印地安泉網賽16強爆冷　基爾喬斯贏喬帥

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澳洲網球選手基爾喬斯今天在ATP印地安泉名人賽（Indian Wells Masters）男單16強，爆冷擊敗世界排名第2的塞爾維亞名將喬科維奇，粉碎喬帥4連霸美夢。

法新社報導，21歲的基爾喬斯（Nick Kyrgios）以6比4、7比6（7/3）技壓喬科維奇（Novak Djokovic），不到2週內第2度擊敗對方。兩人本月稍早在墨西哥阿卡普爾科（Acapulco）網賽首度交手時，基爾喬斯就爆冷勝出。

喬科維奇贏過5座印地安泉網賽單打冠軍，包括過去3年連續稱霸，如今無緣4連霸。

基爾喬斯接下來8強賽，將迎戰瑞士名將費德瑞（Roger Federer）和西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）的勝方。（譯者：中央社盧映孜）1060316

(中央社)