大學個人申請通過一階篩選率 首破8成
大學甄選委員會今天公布106學年個人申請一階篩選結果，今年共7萬5414人報名，6萬956人通過第一階段篩選，通過篩選比率首次突破8成，是歷年最高。
106學年度大學「個人申請」入學第一階段篩選結果於3月16日在大學甄選入學委員會網站（https://www.caac.ccu.edu.tw/）公告，並同時開放報名考生上網查詢篩選結果。
甄選委員會表示，今年個人申請報名人數為7萬5414人，比去年減少4696人，報名人數為近6年來最低，第一階段通過篩選人數為6萬956人，也比去年減少1842人，但因為招生名額增加、報名人數卻減少，因此通過篩選比率為80.83%，首次突破8成，也是歷年來最高。
甄選委員會提醒，各大學近日內將寄發（或公告）指定項目甄試通知及其他相關資料予通過第一階段篩選（含外加）的考生，考生須於大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依簡章規定上傳或送繳相關證明或資料，考生如未收到大學甄試通知或對各大學第二階段指定項目甄試有任何疑義者，請主動與各大學聯繫，以免權益受損。1060316
(中央社)
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