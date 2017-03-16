柯瑞最近欠準頭 三分球命中率偏低

美國職籃NBA金州勇士隊神射手柯瑞，近來三分球命中率偏低。他說，那些原本會進的球都進不了，這沒有別的辦法，就是一直投，投到進為止。

柯瑞（Stephen Curry）最近7場在三分線外共投76中18，命中率只有23.7%，陷入欠準頭的低潮。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，柯瑞受訪時也談到目前自己投籃命中率下滑（shooting slump）情形，他確實想要投進更多球，並想要投得更好，每天早晨起床都鼓勵自己，這是全新的一天，將有嶄新際遇。

他坦承，球就是一直投不進，而且都是那些過去曾經會進的球，這也沒有甚麼其他辦法，只能一再出手，直到命中為止。

雖然柯瑞近來有些小低潮，不過談到弟弟賽斯柯瑞（Seth Curry）近來在達拉斯小牛隊的表現，逐漸嶄露頭角，不僅投籃命中率超過5成，罰球命中率更高達95%，他與有榮焉。

最高興的應該還是這對兄弟的爸爸戴爾柯瑞（DellCurry），他曾在1993年至1994年NBA賽季，獲得最佳第6人殊榮，也是擅長遠投近射的球員，似乎大小柯瑞兄弟檔都傳承了戴爾的天賦。1060316

(中央社)