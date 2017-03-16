台塑邀如果兒童劇團下鄉 陪伴孩子同樂

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台塑關係企業暨王詹樣公益信託長期贊助「公益下鄉、藝術扎根」關懷活動，明天晚上邀「如果兒童劇團」到嘉義縣新港鄉月眉國民小學操場演出，與大人、小孩同樂。

王詹樣公益信託有感於文化藝術扎根重要性，多年來持續贊助推廣台灣本土傳統藝術表演團隊，如明華園戲劇總團、紙風車劇團與如果兒童劇團等，深入偏遠鄉鎮巡演，並關心弱勢族群，從事社會慈善公益，不遺餘力。

台塑企業新港廠今天表示，王詹樣公益信託邀藝人趙自強創立的「如果兒童劇團」演出義大利即興喜劇「媽媽咪噢」，這齣喜劇平均45秒就會讓觀眾大笑1次，將陪伴大人、小孩度過歡樂夜晚。1060316

(中央社)