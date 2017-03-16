台塑邀如果兒童劇團下鄉 陪伴孩子同樂
台塑關係企業暨王詹樣公益信託長期贊助「公益下鄉、藝術扎根」關懷活動，明天晚上邀「如果兒童劇團」到嘉義縣新港鄉月眉國民小學操場演出，與大人、小孩同樂。
王詹樣公益信託有感於文化藝術扎根重要性，多年來持續贊助推廣台灣本土傳統藝術表演團隊，如明華園戲劇總團、紙風車劇團與如果兒童劇團等，深入偏遠鄉鎮巡演，並關心弱勢族群，從事社會慈善公益，不遺餘力。
台塑企業新港廠今天表示，王詹樣公益信託邀藝人趙自強創立的「如果兒童劇團」演出義大利即興喜劇「媽媽咪噢」，這齣喜劇平均45秒就會讓觀眾大笑1次，將陪伴大人、小孩度過歡樂夜晚。1060316
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。