吳德榮：17日午起北部雨緩 週末見陽光

氣象專家吳德榮表示，今天北台灣雲量多又伴隨降雨，轉為濕冷，身體感受比較冷。明天華南雲系逐漸通過，明下午起會逐漸好轉，各地氣溫略為回升，週末假日北部也可見短暫陽光。

吳德榮今天在氣象應用推廣中心「洩天機教室」表示，今天大陸冷氣團減弱的幅度很小，再加上華南有雲系移入，北台灣雲量多又伴隨降雨，轉為濕冷的天氣。因此，身體感受會比較冷，要注意保暖。中部及花東也有局部短暫雨，天氣偏涼早晚微冷，南部受影響最小，偶爾有一些零星小雨。

吳德榮表示，明天（17日）華南雲系逐漸通過，北部仍有局部雨，明下午起會逐漸好轉；中南部多雲時晴，東半部仍有局部短暫降雨，各地氣溫略為回升。

至於週末假日，吳德榮指出，18日北部雲量雖多、但有短暫陽光，中南部多雲時晴，東半部有局部短暫降雨機率，氣溫繼續回升。19日有一波結構鬆散的雲系通過、但無冷空氣，東半部有局部雨，西半部也有零星短暫小雨的機率。1060316

(中央社)