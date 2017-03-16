醉漢撞車無傷 腹痛才發現十二指腸破裂

57歲莊姓男子酒後返家途中與汽車擦撞，被撞飛到田裡但毫髮無傷，他在急診室留觀，4小時後清醒，他的上腹疼痛難耐，檢查發現十二指腸已破裂。

亞洲大學附屬醫院表示，一名酒醉車禍被送到急診室的男子，到院前因喝到爛醉、神智不清，患者外觀沒有擦傷，經X光檢查也無骨折，但因病患未完全清醒，為避免有其他受傷未診斷出來，將他留院觀察。

4小時後莊男漸漸清醒，開始覺得上腹部劇痛，觸診發現，他的腹部變得和鐵板一樣硬，經腹部電腦斷層檢查，診斷出他十二指腸破裂，造成後腹腔氣腹，立即進行剖腹探查手術修補十二指腸。

一般外科主治醫師黃瑞建表示，十二指腸破裂經常發生在上腹部遭受嚴重鈍傷，起初患者可能只感覺些微腹痛，經過一段時間，腹痛才會加劇。因患者剛送急診時腹部並無瘀青或外傷，且超音波檢示腹腔未見積水，若此時輕易讓患者出院，就很容易發生誤診狀況。

黃瑞建指出，此案例屬於「腹部鈍傷」，是指腹部無開放性傷口，不易診斷，當體內器官破裂後，會使空氣和膽汁、胰液、十二指腸液等液體流到腹腔中，這些液體具刺激性，會造成腹膜疼痛，產生腹膜炎，必須立刻開刀治療。

醫師指出，十二指腸位於脊柱的前面，當腹腔遭受較大外力撞擊，有可能造成受傷。又因十二指腸位於後腹腔，起初症狀不明顯，容易誤診，十二指腸外傷破裂若延誤手術，恐造成腹膜炎敗血性休克。

黃瑞建提醒，生活中有許多狀況都可能導致十二指腸破裂，包括小孩學騎車時，上腹部不慎撞擊到手把，一旦上腹部受到較大的外力撞擊，就可能造成十二指腸傷害，對於腹部鈍傷，有持續增加疼痛，或較大外力撞擊的病患，應儘早就醫，並評估影像學檢查的必要。1060316

(中央社)