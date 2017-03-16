假檢調指定監管黃金 七旬翁險遭詐270萬

3名保七員警馬拉松勸說下，總算讓楊姓老翁相信自己被假檢警騙了，保住270萬元存款。（張企群翻攝）

保安警察第七總隊第一大隊派駐台銀台南分行主管小隊長吳明道、警員郭慶鴻、黃相維等3人，3月15日下午2時許在營業廳共同擔服防搶勤務時，見72歲楊姓老翁至銀行服務區櫃台旁填寫提款單，一次要提領270萬元巨額現金並轉買黃金，員警便上前關心瞭解。

由於楊老先生一進門便不停的講電話，不太理會保七員警們的關心，只說要領錢買黃金投資，一口氣要提領270萬元現金來買金條，員警一眼看到老先生手上拿著一張上面寫著「電信警察局」、「國家金管局」、「法院」及「黃金存摺」等類似「教戰手則」的紙板，研判可能遭到詐騙，便持續關心詢問。

在3位員警管家婆式的關心下，老先生才說出是接到「電信警官」、「國家金管局」及「假檢調」的電話表示他的手機電話遭到盜用並涉及洗錢案，必須交付270萬元現金並轉買成黃金金條，交付法院保管，才不會因為涉案被管收。

老先生因害怕被管收，才急忙趕赴台銀買金條，「假檢調」並交代如遇銀行查證，要說是買黃金投資之用，絕不能說是要交給檢察官。保七員警見狀後，立即商請台銀行員紀沛辰小姐先暫緩老先生取款兌換金條。

在3個保七員警馬拉松管家婆式勸說委婉說明下，楊老先生才醒悟驚覺受騙，並不斷感謝保七員警保住了他的退休養老金。如果沒有保七員警機警攔阻，沒了這些保命錢，不知道以後的生活該如何是好。

(中時)