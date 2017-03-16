汪小菲痛心母親長年委屈 微博揭發CVC惡行

汪小菲痛心母親長年委屈，在微博揭發CVC惡行 。(圖/本報系資料照)

藝人大S婆婆開的名店「俏江南」，被爆出死魚當活魚煮、用炒鍋洗拖把等黑幕，這讓汪小菲在微博發文喊冤，表示退出「俏江南」管理後仍被誣陷，更揭露CVC曾派20多個保安把母親推倒、打員工等惡行。

汪小菲凌晨在微博發文，先是感謝外界諸多的關心，他表示近日看到俏江南新聞其實很心痛，不過已退出管理根本束手無策，但看到母親被誣陷仍保持緘默，也決定挺身而出說分明，他揭露2015 CVC派了20多個保安到店內，不僅把母親推倒，甚至還當眾搶公章和打員工，接著收購傳統企業公司失敗後，再從銀行團以極低價格清算給關聯註冊基金，讓他痛批根本就是「卑鄙空手套白狼行徑」，至今已有十多家企業受害，讓他呼籲中小企業要引以為戒。

汪小菲最後也訴說近幾年心聲，除了為一家四口努力奮鬥，也感謝一路上支持的兄弟，給予他許多餐與投資的機會，但對於母親所受的委屈，更讓他嗆明「作為母親的獨子，為了她也要承擔一個男人的責任，想搞垮一個20年辛辛苦苦的餐飲人張蘭，先要過泛亞，珠海中富，大娘水餃等這些民族事件這關，還有她的獨子，一個從小就陪着張蘭在餐廳打工的小北京」。

(中時電子報)