國際景氣低迷 2015年赴海外工作人數少2千

行政院主計總處今日公佈2015年國人赴海外工作人數統計，該年度赴海外工作人數為72.4萬人，較2014年減少2千人，是2012年以來首次負成長，主計總處科長張一穗表示，海外工作人數減少主要是因為全球景氣不佳所致。

赴海外工作者以前往工作者最多，共有42萬人，占58％，其次是東南亞地區，11.1萬人，占15.4％，兩地合計超過7成。不過值得注意的是，赴大陸和東南亞共做人數都有減少的趨勢，分別年減1.74％和1.33％。

張一穗解釋，近年來大陸工資成長，人口紅利減少，影響外資投資意願，是2014和2015年台灣赴大陸工作人數均為負成長的主因。至於東南亞地區雖然經濟快數成長，但是近年排華事件頻傳，才會在2015年由正轉負。

資料顯示，2015年赴海外工作者有超過7成有大專以上學歷，25至39歲青壯年族群比例接近4成。赴海外工作者大多停留在單一國家（地區）。停留單一國家（地區）達180天者，占63.2％，達90天以上，180天以下者占36.8％

(工商)