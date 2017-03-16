國際景氣低迷 2015年赴海外工作人數少2千
行政院主計總處今日公佈2015年國人赴海外工作人數統計，該年度赴海外工作人數為72.4萬人，較2014年減少2千人，是2012年以來首次負成長，主計總處科長張一穗表示，海外工作人數減少主要是因為全球景氣不佳所致。
赴海外工作者以前往工作者最多，共有42萬人，占58％，其次是東南亞地區，11.1萬人，占15.4％，兩地合計超過7成。不過值得注意的是，赴大陸和東南亞共做人數都有減少的趨勢，分別年減1.74％和1.33％。
張一穗解釋，近年來大陸工資成長，人口紅利減少，影響外資投資意願，是2014和2015年台灣赴大陸工作人數均為負成長的主因。至於東南亞地區雖然經濟快數成長，但是近年排華事件頻傳，才會在2015年由正轉負。
資料顯示，2015年赴海外工作者有超過7成有大專以上學歷，25至39歲青壯年族群比例接近4成。赴海外工作者大多停留在單一國家（地區）。停留單一國家（地區）達180天者，占63.2％，達90天以上，180天以下者占36.8％
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。