起訴馬英九 羅智強痛批北檢推論邏輯「狗屁倒灶 」

前總統馬英九遭北檢起訴，前總統副秘書長羅智強痛批北檢的邏輯「狗屁倒灶」。（本報系記者郭吉銓攝）

前總統馬英九涉嫌教唆洩密，遭北檢起訴。北檢指出，前行政院長江宜樺與前總統府副秘書長羅智強的證詞與馬英九不同，因此對馬英九的說法不予採信。對此，羅智強痛批北檢的推論「狗屁倒灶」，神邏輯強到正常人搭光速星艦也追不上，他得要深呼吸才能克制想罵OOXX的衝動。

羅智強並指出，堂堂大檢察官在起訴書裡大喇喇地告訴國人，司法關説不重要，也難怪台灣成了見鬼了的司法關説天堂！堂堂大檢察官難道是公然暗示國人，有關係用關係，沒關係找關係，踴躍關説司法嗎？

以下為羅智強臉書全文：

真的被北檢狗屁倒灶的天才三段論邏輯打敗了。

一段論，媒體報導：「檢察官詢問當晚有無談到法務部長接任人選時，（江、羅）兩人證稱『沒有』…」

二段論，所以「江宜樺、羅智強證詞與馬不同」

三段論，所以，馬英九有罪。

先來看馬英九在聲明中怎麼説：「因為涉案的有部會首長，如果將來有政治責任的話，有可能就會有異動的發生，這個又是行政院長跟總統的共同權責，也是憲法第56條所規定的，行政院副院長及各部會首長，由院長提請總統任命。所以部會首長的去留決定，是總統跟院長共享的權力。」

請檢察官睜大眼睛瞧瞧，馬英九説的是「異動可能性」，和你天才延伸的「討論法務部長接任人選」是相同的東西嗎？

其次，請檢察官不要扭曲我的證詞，我作證時在回答中加上了「印象中」，並再三對檢察官説，時隔三年半，我的腦袋不是電腦，我會記得「核心問題」，包括總統指示不對司法下任何指導，靜待9月6日特偵組記者會後，再做應變的重要決定。但你要我回溯三年半前發生的每一個細節。那我問承辦檢察官，2013年7月18日一整天，張三、李四、王五對你説了什麼話，倒背給我聽看看！

馬英九是和我談過法務部長去留可能性的問題，但檢方問在8月31日談到了嗎？我先給檢察官的回答是，沒有。但隨即強調，這是「印象中沒有」，因為是不是8月31日談的？我「沒有印象」，因為，有可能是8月31日以後談的。

沒有印象，等於沒有？

好的，就算我和馬英九的證詞，因為印象落差，而有所不同。但一則可能是馬英九記錯，也可能是我記錯。二則，就算以我説的「印象中沒有」等同於「沒有」，我想問的是，奇怪了，為什麼你要用我印象中的「沒有」，去否定馬英九印象中的「有」，就説他沒有談到這件事？也有可能是我記錯啊？三則，就算馬英九記錯，他真沒談到這件事，這就可以推論「司法關説案」不重要，總統無權找幕僚諮詢。你的神邏輯真是爆強到正常人搭光速星艦也追不上！！！

我不想飆三字經，但扯也要有個限度，好嗎？

你堂堂大檢察官，覺得司法關説不重要，不代表有正常腦袋的人和你一様覺得司法關説不要。又，你堂堂大檢察官，在起訴書裡大喇喇地告訴國人，司法關説不重要，OOXX（我得深呼吸才能不怒），也難怪台灣成了見鬼了的司法關説天堂！再又，你堂堂大檢察官，告訴國人司法關説不重要，是公然暗示國人，有關係用關係，沒關係找關係，踴躍關説司法嗎？

真是，怪事年年有，北檢起訴書裡特特多。

(中時電子報)