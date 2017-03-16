台灣之美》新竹尖石鄉馬美部落賞櫻

新竹尖石鄉馬美部落賞櫻美景。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

櫻花綻放美麗。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

還在煩惱沒處去嗎？快來這世外桃源。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

感受被櫻花包圍的喜悅感。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

新竹尖石鄉馬美部落櫻花盛開。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

櫻花林。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

超美的！你還在煩惱假期無處去嗎？現在，新竹尖石鄉馬美部落賞櫻正是時候！快點揪團來去馬美部落最著名的景點李棟古堡和萬里山園露營區，與櫻花來場美麗的相遇~

尖石鄉因其東北部有一座海拔 1124公尺的尖峭尖石，山麓有一尖石，高約100公尺，獨立如尖筍狀，「尖石」因此而得名。尖石鄉下轄七個村中的玉峰村有一個著名的馬美部落，從宇老派出所往左行駛約7公里可到。

馬美泰雅族語MAMI意思為米飯，以吃飯為命名可想見古早時期物資的缺乏，馬美部落最著名的景點是七鄰的李棟古堡和八鄰的萬里山園露營區賞櫻秘境，1907年第五任台灣總督佐久間左馬太實施強硬的五年理番政策，戰事從1907年持續至1913年終於迫使泰雅族人就範，如今山上還存有當時留下來的古堡遺跡供人憑弔。

另一個著名景點是萬里山園，這是一處私人景點，緋寒櫻、昭和櫻、八重櫻、霧社櫻、吉野櫻等接力開花，走在山林小徑，紅的、白的、黃的各色花種在風中，向過往的遊客探頭打招呼，可以想見盛開時的壯觀場景！

幸運的是，賞花時老天有夠賞臉，蔚藍的天空還披上白衣，將大地彩繪成美麗的圖案。如此美景，只有在台灣的深山裡才能一睹其盛況；如此美景，只有每當櫻花季節來臨時，愛花人士才會想起，原來馬美真美！

(中時電子報)