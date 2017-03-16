台中大肚員警執勤期間 公廁舉槍自盡身亡

台中烏日警分局大肚派出所46歲徐姓員警，今（16日）清晨5點多在執勤時舉槍自盡，經送醫急救仍不治，警方表示徐員表現正常，正連絡家屬了解原因，並協助善後事宜。

徐姓員警是今天凌晨5時許與同事巡邏期間，行經大肚環保公園時，獨自至公園內公廁上廁所，竟在廁間舉起佩槍朝頭部開槍自盡，同行員警聽到槍響連忙衝至公廁查看，叫救護車將他送醫，但仍宣告不治。

警方表示，開槍自盡的警員在烏日分局任職多年，8個月前調到大肚派出所服務，與他同行的員警表示今晨共同執行巡邏勤務，行經大肚區華山路環保公園時，徐員表示要上廁所，於是將車停在公園旁，讓他獨自前往廁所，但沒多久就聽到廁所傳出槍響。

他立即衝進廁所查看，其中一間反鎖，他立即從上方爬進去，發現徐浤澤倒在血泊中，頭部鮮血直流，佩槍則在身旁，立即打電話叫救護車將他送醫，無奈徐員到院前已死亡。

警方表示，徐員巡邏時並無異狀，事後也未發現他留有遺書，目前僅知他最近買房子與建商發生糾紛，懷疑似有財務上的壓力，但真正尋短原因仍有待進一步調查。

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(中時)