台中大肚員警執勤期間 公廁舉槍自盡身亡
台中烏日警分局大肚派出所46歲徐姓員警，今（16日）清晨5點多在執勤時舉槍自盡，經送醫急救仍不治，警方表示徐員表現正常，正連絡家屬了解原因，並協助善後事宜。
徐姓員警是今天凌晨5時許與同事巡邏期間，行經大肚環保公園時，獨自至公園內公廁上廁所，竟在廁間舉起佩槍朝頭部開槍自盡，同行員警聽到槍響連忙衝至公廁查看，叫救護車將他送醫，但仍宣告不治。
警方表示，開槍自盡的警員在烏日分局任職多年，8個月前調到大肚派出所服務，與他同行的員警表示今晨共同執行巡邏勤務，行經大肚區華山路環保公園時，徐員表示要上廁所，於是將車停在公園旁，讓他獨自前往廁所，但沒多久就聽到廁所傳出槍響。
他立即衝進廁所查看，其中一間反鎖，他立即從上方爬進去，發現徐浤澤倒在血泊中，頭部鮮血直流，佩槍則在身旁，立即打電話叫救護車將他送醫，無奈徐員到院前已死亡。
警方表示，徐員巡邏時並無異狀，事後也未發現他留有遺書，目前僅知他最近買房子與建商發生糾紛，懷疑似有財務上的壓力，但真正尋短原因仍有待進一步調查。
★珍惜生命，再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。