5秒定律真的？研究：這些食物落地 半小時內都可吃
食物不慎落地，迅速撿起還能吃的「5秒定律」，一直以來備受爭議，不過英國伯明罕阿斯頓大學（Aston University）研究發現，5秒鐘定律會隨食物質地、地板材質有所改變，質地堅硬食物如乾土司、巧克力、餅乾等，落地可食用期限可延長成30分鐘。
根據英國《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，阿斯頓大學研究指出，5秒規則仍適用於甜食、義大利麵等濕性食物，它們在地板停留時間愈長，沾附的細菌數愈多。領導研究的教授Anthony Hilton指出，質地堅硬的食物在接觸地板時，不會黏附大量細菌，且不會隨著時間推移，讓細菌沾附的情形惡化。
此外，Anthony Hilton也提及，5秒法也與地板材質有關，比起地毯，耐磨木地板、磁磚更會黏附細菌。Anthony Hilton及其團隊將在英國伯明罕今年舉辦的「大爆炸」展覽會（The Big Bang Fair）分享此研究成果。
食物落地5秒定律是世界廣泛存在，卻備受爭議的說法，食藥署去年指出，食物與細菌接觸，不論是幾秒都會被沾染，食物煮熟再食用最好。美國紐澤西州羅格斯大學去年也發表研究指出，食物即便沾染細菌僅有些許，也可能會致人生病，尤其是老人、幼兒等免疫系統較弱的族群。
(中時電子報)
文章來源：BBC news
文章來源：Daily mail
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