大陸設新雷達 美F35隱形破功
美軍近年重返東亞地區，將F-35部署到日本，也規劃把F-35部署到澳洲，藉此壓制崛起的中國。F-35是美軍最新王牌戰鬥機種，是隱型戰鬥機種。中國大陸為壓制F-35威脅，近期二度部署能夠覆蓋韓日全境的探測半徑達3000公里的天波雷達，將可讓F-35隱型功能破功。
據《朝鮮日報》報導，中國大陸去年1月在內蒙古部署了天波超視距雷達。普通雷達的電波會穿透大氣層的電離層，而天波超視距雷達發射的電波(波長10-60米)在海拔100-450公里的電離層發生反射，因此可以沿著弧狀的地球表面，穿過地平線探測到3000公里以外的目標物。天波超視距雷達的電波還能夠捕捉到普通雷達難以探測到的隱身飛機。有分析稱，美國在日本山口縣岩國航空基地部署的最新型隱身戰鬥機F-35將被納入中國的監視網。
專家表示，天波超視距雷達其工作在米波波段，隱身飛機可能與該波段雷達波發生諧振，導致其雷達目標特徵明顯。不過，天波超視距雷達的弱點在於探測精度較低，必須配合其他雷達才能充分發揮作用。
(中時電子報)
文章來源：環球網
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