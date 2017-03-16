驚天動地60秒 三鐵警查獲狡猾毒犯

驚天動地60秒，三鐵警查獲狡猾的張姓毒犯！（陳世宗翻攝）

電影「驚天動地60秒」劇情描述，竊車界中綽號「曼菲斯」的藍道雷恩斯，是位技術高超的竊車賊，行竊時間最快紀錄是60秒，且從未失手過。現實中毒犯於短短60秒內交易完毒品，自以為神不知鬼不覺，殊不知已被警方鎖定，追捕過程宛如電影情節。

警方指出，54歲的張姓毒犯，日前甫於西屯區西林巷交易完毒品正要返家，第六分局永福所巡佐童榮智、警員吳維哲示意停車盤查時竟心虛加速逃逸，一路跑到田野間小路躲避，見前方無路竟棄車，躍入田野溝渠涉水逃亡，仍逃不出三鐵警巡佐童榮智的五指山，在大雅區秀山路被捕，查獲第一級毒品海洛因毒品2包(含袋重1.67克)及注射針筒3隻。

警方表示，張嫌供稱為躲避警方查緝，特別選在偏僻的西林巷交易毒品，沒想到剛交易完毒品就遇到警方盤查，身上有毒品及注射針筒才逃逸，自認在地人路況熟，懂水性且體力佳，而警察身上背負一身笨重裝備；豈料遇到三鐵警緊追不捨，跑了5公里後因體力不支，遭警方逮捕，被捕時直呼真的好衰。

警方呼籲，吸毒快感是瞬間，破滅是永遠，請拒絕毒品誘惑，如發現使用毒品的家人，協助他就醫戒治。

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(中時)