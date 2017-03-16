驚天動地60秒 三鐵警查獲狡猾毒犯
電影「驚天動地60秒」劇情描述，竊車界中綽號「曼菲斯」的藍道雷恩斯，是位技術高超的竊車賊，行竊時間最快紀錄是60秒，且從未失手過。現實中毒犯於短短60秒內交易完毒品，自以為神不知鬼不覺，殊不知已被警方鎖定，追捕過程宛如電影情節。
警方指出，54歲的張姓毒犯，日前甫於西屯區西林巷交易完毒品正要返家，第六分局永福所巡佐童榮智、警員吳維哲示意停車盤查時竟心虛加速逃逸，一路跑到田野間小路躲避，見前方無路竟棄車，躍入田野溝渠涉水逃亡，仍逃不出三鐵警巡佐童榮智的五指山，在大雅區秀山路被捕，查獲第一級毒品海洛因毒品2包(含袋重1.67克)及注射針筒3隻。
警方表示，張嫌供稱為躲避警方查緝，特別選在偏僻的西林巷交易毒品，沒想到剛交易完毒品就遇到警方盤查，身上有毒品及注射針筒才逃逸，自認在地人路況熟，懂水性且體力佳，而警察身上背負一身笨重裝備；豈料遇到三鐵警緊追不捨，跑了5公里後因體力不支，遭警方逮捕，被捕時直呼真的好衰。
警方呼籲，吸毒快感是瞬間，破滅是永遠，請拒絕毒品誘惑，如發現使用毒品的家人，協助他就醫戒治。
★中時電子報關心您：吸毒有害健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。