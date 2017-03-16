石門水庫凌晨2度增雨 雨量微進帳
桃園地區今天雲層厚實，經濟部水利署北區水資源局今天凌晨兩度在石門水庫進行人工增雨作業，截至上午7時，累積降雨量達4.1毫米，水庫水位達229.34公尺。
北區水資源局副局長邱忠川表示，北水局配合天氣條件進行人工增雨作業，不放過任何能增加降雨的機會，凌晨2時、4時各施作人工增雨，經統計水庫集水區，在上午7時降雨量4.1毫米。
邱忠川表示，這是石門水庫今年以來第5次增雨作業，希望天公作美，天降甘霖。
他談到，由於今年度水情吃緊，近日雖有零星降雨，減緩水庫水位下降速度，但水庫集水區降雨量有限，無法有效解決缺水危機，上午水庫水位為229.34公尺，距離滿水位245公尺有很大的距離。
北水局表示，將趁著這波華南雲雨帶所帶來的水氣，配合雷達回波掌握最佳時機，於石門水庫、寶山第二水庫等地點，施放地面人工增雨焰劑，希望增加降雨提高水庫蓄水量。1060316
(中央社)
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