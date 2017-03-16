WBC》A.岡札雷茲怒批：經典賽連小聯盟世界大賽都不如！

A.岡札雷茲痛批經典賽「連小聯盟世界大賽都不如」。(美聯社資料照)

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由於經典賽新制，使得墨西哥慘遭淘汰，下屆參賽還得從資格賽打起，這可讓道奇重炮A.岡札雷茲(Adrian Gonzalez)不滿在推特上批評賽制，但他顯然怒氣難消，16日再度開炮，不但表示永不參賽，還痛批，「經典賽連小聯盟的世界大賽都不如！」

墨西哥日前擊敗委內瑞拉，使得D組三隊陷入互咬局面，然而最後卻因首戰對義大利9下守備不算局數，在比較對戰失分率時以「1人次」之差出局，讓墨國全隊都相當不滿。據《EPSN》報導，更讓岡札雷茲不悅的是，墨國教頭曾七度詢問在墨國的兩個主辦單位代表晉級一事，「但他們完全沒有回應！」

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「比賽時他們才公布訊息，來到休息室時跟我們說『嘿，我們只需要贏兩分』」岡札雷茲表示，這徹底的影響他們方針，甚至第8、第9局無人出局，也沒打算再用短打推進多搶分數，卻得到令人失望的結果，「而他們卻只說『這就是我們的決定。』」事後墨國提出抗議，也未獲主辦回應，終讓岡札雷茲爆發。

「他們根本願面對自己的錯誤！」岡札雷茲說，「他們堅持己見，這聽起來像他們完全沒錯。他們透過媒體譴責這一切，卻不檢討自己。這是懦夫的行徑！」在不少大聯盟球隊傾向不支持經典賽之際，如今甫推新制卻又爆出這起事件，勢必會重創經典賽的形象，也替其存廢與否，又增添一個變數。

(中時電子報)