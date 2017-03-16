WBC》如果晉級決賽 巨人奎托將加入多明尼加

巨人右投奎托將在多明尼加晉級4強決賽後投身經典賽。（美聯社）

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多明尼加在經典賽的連勝紀錄15日被波多黎各畫下句點，但若他們仍能晉級到最後4強，曾助皇家贏得世界大賽冠軍的巨人右投奎托，就會加入多明尼加陣中，增添先發戰力。

「我還得多投一點，」奎托說：「我的體能準備好了，手臂還沒。在我準備好了之後，我想要代表自己的國家出賽。」

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奎托曾在2009年代表多明尼加出征經典賽，上屆因傷缺陣，本屆沒有在一開始就入列，是因為他還在強化手臂力量。奎托的父親生病要到美國就醫，他忙著處理相關的旅行文件，比較晚才到巨人的春訓營報到，也到上周日才首次在今年熱身賽登板，先發2局。

奎托在2015年幫助皇家贏得世界大賽冠軍，去年以自由球員的身分重返國聯加盟巨人，也繳出18勝5敗、自責分率2.79佳績。

(中時電子報)