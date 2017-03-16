通力停業電梯無人修 內政部：提供合格廠商接手

北市都發局對「通力」電梯公司做出停業1年的處分，簽約社區或機關之電梯恐無人維修、保養。內政部次長花敬群今天說，營建署提供確認合格之廠商，就請已跟社區解約的社區，能盡快與這些廠商尋求了解，由社區選擇接續服務廠商。

被問到通力是否消極不維修，花敬群在立法院內政委員會受訪表示，「我想不至於」，因為已經停業，實質契約已經解除，雖然目前通力已提起行政救濟，這部分就等法院判決。現階段重點是社區電梯應盡快找到合格廠商接續維護，以保障社區安全。

至於通力是否已無責任，花敬群則說，將要求通力協助社區與新廠商接洽，大家就秉持善意，通力也不至於完全放手不管。

(中時)