薩德害的？陸指多批韓系進口品不合格
美韓在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）引發北京以「限韓令」等手段反制之際，山東官方15日公布，1至2月驗出9批不合格進口食品與化妝品，主要來源為南韓。
無獨有偶，中國大陸官方3月初公布今年首波「未予准入的食品、化妝品名單」，台灣商品占逾4成，原因包括未獲檢驗檢疫准入、包裝或標籤不合格、未按要求提供證書。
中國大陸國家質量監督檢驗檢疫總局局長支樹平14日說，台灣因去年520後不承認「九二共識」，原有很多相關合作「受到阻礙」，有些訊息不如過去暢通。中國大陸的標準變化，台灣企業和民眾不一定了解，所以產生問題。
中新社報導，山東出入境檢驗檢疫局15日公布，2月檢驗檢疫1812批進口食品及化妝品，有5批涉及重要安全衛生項目不合格，主要是化妝品、豆類製品、水產品、海苔4類產品，主要來自南韓等國家。
今年1至2月，山東檢驗檢疫4288批進口食品及化妝品，有9批不合格，主要來源同樣是南韓，不合格原因為微生物超標、超過保存期限、超範圍使用添加劑等。
山東檢驗檢疫局工作人員表示，不合格進口產品都已退運或銷毀，未從山東口岸進入中國大陸市場。
報導指出，山東是距離南韓最近、與南韓經濟交往最早的中國大陸省分，大量韓系產品選擇由山東入境中國大陸。除食品和化妝品，從南韓進口的動植物中也檢出疫情。1060316
(中央社)
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