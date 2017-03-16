47校使用問題乳瑪琳 教育部緊盯
遠東油脂公司使用逾期原料再製造乳瑪琳等相關產品，教育部長潘文忠表示，清查校園食材登錄平台資料，確認有47校曾使用，教育部持續緊盯，並和衛福部合作源頭管制。
潘文忠今天到立法院教育及文化委員會做專案報告，會前接受媒體採訪，他表示，乳瑪琳已過期，就會危害學生健康，已即時通知各校依法下架不當食品，並依合約違約罰則辦理。
潘文忠表示，後續將持續和衛福部合作源頭管制，也希望學校在營養午餐採購上，要落實三級品管規定，做好自主管理。
根據教育部規定，學校應依規定確實辦理食材驗收及查訪團膳廠商，查有未依規定使用的廠商，應依契約違約記點（繳交違約金）、暫停執行契約的部分或全部及終止契約或解除契約的部分或全部。1060316
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。