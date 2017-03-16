47校使用問題乳瑪琳 教育部緊盯

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遠東油脂公司使用逾期原料再製造乳瑪琳等相關產品，教育部長潘文忠表示，清查校園食材登錄平台資料，確認有47校曾使用，教育部持續緊盯，並和衛福部合作源頭管制。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會做專案報告，會前接受媒體採訪，他表示，乳瑪琳已過期，就會危害學生健康，已即時通知各校依法下架不當食品，並依合約違約罰則辦理。

潘文忠表示，後續將持續和衛福部合作源頭管制，也希望學校在營養午餐採購上，要落實三級品管規定，做好自主管理。

根據教育部規定，學校應依規定確實辦理食材驗收及查訪團膳廠商，查有未依規定使用的廠商，應依契約違約記點（繳交違約金）、暫停執行契約的部分或全部及終止契約或解除契約的部分或全部。1060316

(中央社)