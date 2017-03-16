越南使館大馬探視 段氏香：被騙才涉案

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駐馬來西亞越南大使館人員昨天第2次探視涉及金正男案嫌犯段氏香，表示將為她提供法律協助。據轉述，段氏香重申自己被騙才涉案。

根據大馬警方調查，29歲的越南籍嫌犯段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）和25歲的印尼嫌犯席蒂艾沙（Siti Aisyah），2月13日在吉隆坡第2國際機場毒殺持有名字為Kim Chol（金哲，譯音）護照的北韓公民。

大馬確認遭刺的人是北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男（Kim Jong Nam）。

這2名嫌犯1日在馬來西亞雪邦法院出庭應訊，面對謀殺指控。

越南外交部官網公布的消息指出，駐馬來西亞越南大使館人員昨天探視段氏香時，詢問她的健康情況及是否獲得人道對待。

段氏香表示，目前她本身健康情況良好，重申自己被騙才涉案。

根據消息，越南外交部領事局當天下午已向段氏香家屬轉述有關她的資訊和情況。

越南外交部指出，駐馬來西亞越南大使館和越南律師協會正與大馬相關部門和大馬律師協會配合，依照所在國法律規定和國際慣例，給段氏香安排法律協助等措施，以確保她的合法權利。1060316

(中央社)