中正大學就業博覽會 逾5500個職缺

我要評比

中正大學「校園就業博覽會」今天在校園紫荊大道登場，有62間知名企業釋出逾5500個職缺，即將步入職場的大學生，或是待業、想轉業的民眾，都可到場尋求理想工作。

中正大學「校園就業博覽會」從上午10時至下午4時進行，現場62間知名企業進駐徵才，包括鴻海、聯電、大立光電、友達、統一企業、長榮航空等，除了校內外師生外，也歡迎校外待業、想轉業民眾前來尋求「好頭路」。

中正大學表示，現場也提供一對一履歷健診，連近年越來越夯的「博弈行業」首次進駐中正校園就業博覽會，包括全台最大博奕設備商「尊博科技」、亞洲最大賭場營運軟體開發商「嘉碼科技」都到場擺攤徵才。1060316

(中央社)