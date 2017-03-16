歐盟樂見荷蘭大選結果：抗拒極端分子
荷蘭總理呂特（Mark Rutte）看來將在大選中擊敗極右派對手懷爾德斯（Geert Wilders），歐洲聯盟（EU）執行委員會主席榮科盛讚這是場「抗拒極端分子的投票」。
法新社報導，榮科（Jean-Claude Juncker）的發言人推文說：「歐盟的榮科剛剛和呂特談話，向他明確的勝利道賀：這是為了歐洲的投票，抗拒極端分子的投票。」
出口民調顯示，呂特所屬自民黨（VVD）得票率遠遠領先懷爾德斯及其所屬的自由黨（Freedom Party），讓原本擔心歐洲民粹興起的歐盟鬆了一口氣。2017年歐洲還有法國和德國兩場選舉。1060316
(中央社)
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