NBA》這算補償嗎？勇士止敗竟靠裁判
先前才因裁判漏吹輸給灰狼的勇士，竟然也靠裁判止敗嗎？NBA在16日公布勇士與七六人的最後2分鐘裁判報告，坦承最後2.6秒漏吹勇士中鋒帕楚利亞犯規，等同把勝利拱手送給勇士，七六人莫名其妙變成受害者！
16日當時情況是這樣的，時間還剩2.6秒，七六人前鋒薩瑞奇第2罰故意不進，隊友柯文頓在爭搶籃板球時，竟被帕楚利亞直接拉住球衣，但場上3名裁判全都沒看到這個犯規動作，只讓時間默默走完，七六人就這麼輸了。
畢竟這場比賽最後由勇士106比104險勝，假如當時裁判吹哨，把柯文頓送上罰球線，比賽很可能因此進入延長，最後勝負還很難說，如今隨著裁判報告的「坦承」，感覺就像裁判很想彌補先前誤判，「還」1次誤判給勇士受益。
不過最近勇士確實狀況欠佳，除了因為杜蘭特受傷缺陣，也因賽程安排過於密集與奔波，光看最近2周期間，勇士進攻效率僅排聯盟第28，就知道他們狀況多差，西區第1的地位也岌岌可危，馬刺隨時都可能篡位。
(中時電子報)
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