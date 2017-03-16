雲林以南空品呈橘警 埔里達紅害等級

今天早上竹山、雲嘉南及高屏地區空氣品質指標呈橘色警示，對敏感族群不健康；埔里地區達紅害，對所有族群不健康，民眾宜減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網，截至早上9時的觀測資料，南投埔里的空氣品質指標（AQI）達紅害等級；雲嘉南、高屏地區多處測站包括斗六、嘉義、新營、善化、美濃、橋頭、小港、屏東等則呈橘色警示。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060316

(中央社)