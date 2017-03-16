屏東醫院19日免費肝腎篩檢

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衛生福利部屏東醫院19日上午8時30分到11時30分，在醫院大廳及前廣場舉辦保肝愛腎免費篩檢活動。有意檢查者可攜身分證及全民健康保險卡前往，不需先報名，現場排隊即可。

活動篩檢項目除B型肝炎、C型肝炎、GOT、GPT、血壓、身高體重、腰臀圍與尿液檢查（包括尿蛋白、尿糖、潛血、酸鹼度（等，同時檢查肝及腎功能，現場提供免費4癌篩檢及成人健康檢查（符合衛福部國民健康署篩檢條件者）。

這項活動與高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科、財團法人台灣肝臟學術文教基金會共同舉辦。1060316

(中央社)