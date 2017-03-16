雅虎2014年遇駭案 美起訴2名俄間諜
2名俄羅斯情報探員和2名「犯罪駭客」今天就竊取5億筆雅虎（Yahoo）帳號遭起訴。雅虎2014遇駭案是史上最大規模網路攻擊案之一。
法新社報導，美國司法部在華盛頓揭露的起訴書中，將俄國最高情報機構「聯邦安全局」（FSB）連上雅虎這宗大規模資料外洩案。官員說，雅虎這起2014年開始的遇駭案，遭人當作諜報工具和經濟利益之用。
遭起訴的俄國探員分別是33歲的多庫查夫（DmitryDokuchaev）和43歲的蘇希欽（Igor Sushchin），兩人都是FSB這個前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）後繼單位的一環。
多庫查夫是FSB資訊安全中心（Center for Information Security）的官員，這個被稱為「18中心」（Center 18）的單位本應調查駭客入侵案件，也是美國聯邦調查局（FBI）在網路犯罪案件上與莫斯科的聯絡點。
多庫查夫據報今年稍早因叛國罪名在莫斯科落網。他被控與上司蘇希欽一同指揮雅虎遇駭案。
美國司法部代理助理部長麥考德（Mary McCord）告訴媒體，多庫查夫和蘇希欽「保護、指揮、幫助並支付金錢給犯罪駭客，透過入侵美國和別處的電腦來蒐集資訊」。
他們雇用被形容為「犯罪駭客」的貝蘭（Alexsey Belan）和巴拉托夫（Karim Baratov）來執行這場持續至2016年底的駭客攻擊。
麥考德表示，這場攻擊被人指揮來蒐集的資訊「顯然部分有情報價值」，但她也補充說，「犯罪駭客也藉此牟取私利、大飽私囊」。
駭客利用侵駭案大賺一筆，手法是出入遭竊信用卡或禮品券號碼，以及發動垃圾郵件行銷陰謀。
美國這份聯邦起訴書含47項刑事罪名，包括共謀、電腦詐欺、經濟間諜、竊取商業機密和身分竊盜罪。（譯者：中央社蔡佳敏）1060316
(中央社)
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