支持青創 豐邑喜來登首創免租金快閃店
為支持青年創業、兼具注入新氣象，新竹豐邑喜來登大飯店首創免費「快閃店，除首場台中「耶濃豆漿」進駐3周至17日，並自即日對外招商。
新竹豐邑喜來登大飯店表示，一傳出「耶濃豆漿」進駐就吸引許多社區住戶預定購買，在「228」連假就賣出上千瓶，遠超過預期目標。
豐邑喜來登總經理蕭偉隆認為，年輕人在創業逐夢的過程中，不是所有人都有資源開始，或是開始卻沒有平台空間可以發展，豐邑喜來登就是提供一個不用拿大半積蓄去冒險、加速夢想成真的機會。
他說，成立快閃店就在提供青年人創業時的免租金5星級飯飯店據點，塑造一個可被國際看見的平台，也期望藉由青年創業熱忱為飯店注入新的氣象，除讓社區、住客有不同其他飯店的入住體驗，也增加飯店與賓客互動的聯結性。
耶濃豆漿快閃店店長林晏瑋指出，新竹人注重養生，耶濃豆漿宅配訂單在新竹地區就佔相當高的比例，但受限店面租金等因素，遲遲未到新竹拓點，這次正好受到新竹喜來登的邀請，雙方一拍即合。
(工商)
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