我的老天鵝啊 可愛落腳潮品集

台北神旺飯店「潮品集」以潮州菜跟港點聞名，多年下來，每年固定於春季更新菜單。今年全新推出金酥松露玉帶、金魚湯餃、咖哩鮮雙魷等新點心，其中天鵝模樣的「金酥松露玉帶」是將傳統酥皮點心天鵝酥改良，不選坊間常見的水油皮或芋泥做羽衣，而是將色橙的鹹蛋黃整粒搗碎後與無筋麵粉跟蛋液揉合成皮，入口質地酥鬆不乾膩且造型可愛，讓許多老客人喜愛不已。

潮品集點心主廚「大仁哥」黃義仁表示，製作金酥松露玉帶的每顆鹹蛋黃的油脂含量都不同，非常考驗製皮與油炸功力，若質地過油容易在酥炸過程散開，天鵝還未上桌就先展翅高飛了！此外，內餡也將常見的蘿蔔絲餡改為韭菜加上黑松露醬，沒有預期中的衝突，反而展現迷人蕈香與春季韭菜辛香。

每日限量供應的新點心「金湯蝦餃皇」是選餐廳內的超人氣港點「筍尖鮮蝦餃」升級改造，將原本精巧的折子改捏成俏皮金魚造型，內餡則保留原貌，裹入經水柱強力拍打的大尾草蝦，自然Q彈的肉質鮮香誘人，再搭配色澤討喜的南瓜濃湯一起享用，讓蔬菜的香與海味的鮮相襯出不同層次的甜味與口感。

另外取自風靡香港的街頭小食「咖哩雙鮮魷」、甜點「桂圓棗泥鍋餅」等等，也均有不錯反應。即日起至3月底潮品集餐廳小吃區單點消費滿1000元贈200元抵用券，可把握優惠期。

(中時)