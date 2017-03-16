高鐵清明連假加班車 18日開放購票

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為滿足旅客在清明連假期間尖峰時段搭車需求，台灣高鐵決定再加開6班次列車；此外，下週末（3月25日及3月26日）也加開3班次列車，因應提前返鄉掃墓人潮，預購車票時間將於18日（六）凌晨零時起開放。

高鐵分別於3/31、4/1日各加開南下兩班列車、4/4加開2班北上列車，3/25也提前加開1班南下列車，26日加開兩班北上列車，上述班次皆配置3至5節自由座車廂。統計本次清明節疏運期間，高鐵共加開187班次列車（南下83班、北上104班），總計6天提供1,000班次列車的旅運服務。

高鐵建議，旅客可預先訂位，並多加利用一萬多家便利商店售票據點、「T Express」的便利服務，提早完成取票，到站時即可直接進站乘車。往返內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近利用高鐵南港站上下車，節省時間更便利。

(工商)