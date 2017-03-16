大學個人申請1階放榜 通過率80.83％創歷年新高
106學年度大學個人申請入學第一階段篩選結果今天上午8時公布於大學甄選入學委員會網站。甄選會統計，今年共7萬5414人報名，人數為近6年最低；但因各系招生名額增加，通過篩選比例首次超過8成、達80.83％，創歷年新高。
甄選會統計，今年度個人申請報名人數有7萬5414人，較去年減少4696人，也是近6年最低；通過一階篩選共6萬956人，也較去年減少1842人。由於今年招生名額增加、報名人數減少，通過率80.83％創歷年新高，更是首度突破8成。
今年個人申請共計69所大學、2001個學系、組參與招生，招生名額總數為5萬5954個，離島外加名額253個、原住民生外加名額3093個，參與學系數與名額數均為歷年最多。
甄選會指出，今年考生平均申請5.28個校系，較去年略低，平均通過3.04個，則為逐年增加；醫學系方面，11個醫學系中通過1838人次，學測總級分分布於71到75級分，與去年差不多，因招生名額增加，「代表每個人機會變多。」
甄選會提醒，各大學近日內將寄發或公告指定項目甄試通知與其他相關資料給通過第一階段篩選的考生，須於大學規定日期前繳交指定項目甄試費用並送繳相關證明或資料。
考生如未收到大學甄試通知或對各大學第二階段指定項目甄試有任何疑義，請主動與各大學聯繫。另提醒考生留意，審查資料已全面推行「書面審查電子化作業」，除大學校系另有規定，須將審查資料以網路上傳至甄選委員會，將於明天17日上午8時起，開放「第二階段審查資料上傳系統」。
第一階段篩選結果不另行寄發書面通知，考生如通過任一校系篩選，甄選委員會將於4月13日寄發網路登記就讀志願序通行碼。若想申請複查，可依規定於3月20日下午5時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序可上網站查詢。
(中時)
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