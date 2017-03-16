亂置廢棄物不法所得1.5億元 鎮代父子遭從重量刑

吳氏父子違法將廢棄物堆置在農地上，周遭有鐵皮工廠等掩護，空拍才發現。（許素惠翻攝）

汙泥等廢棄物汙染農地。（許素惠翻攝）

檢調及環保人員挖出廢棄物。（許素惠翻攝）

吳振安繳出500萬不法所得。（許素惠翻攝）

地檢署拍賣吳氏父子犯罪工具挖土機。（許素惠翻攝）

雲林縣土庫鎮代吳讚樓、吳振安父子涉嫌成立東佶環保公司，以合法掩護非法，收受未經處理的爐渣、漿紙與紡織汙泥等事業廢棄物，掩埋堆置在斗南及土 庫1.5公頃農地，10年來累積逾5萬8000公噸，暴利至少1億5000萬元，檢方上午依 《廢清法》將吳氏父子起訴，並將堆置在農地的廢棄物清運到合法場所。

主任檢察官黃怡華指出，61歲吳讚樓和33歲的大兒子吳振安經營東 佶環保公司，標榜可以將燃油鍋爐集塵灰、漿紙與紡織汙泥事業廢棄 物乾燥、固化後成燃料，從2006年間起在桃園、新竹、彰化、雲林等 地，向不特定公司以每公噸5000元處理費收受廢棄物汙泥，卻未依再 利用程序處理，而將之回填、堆置在承租的斗南鎮小東段及土庫鎮崙 埤段農地上，汙染國土。

有人聞到臭味，向檢方檢舉，檢警暗中蒐證半年，去年10月26日時機成熟， 檢察官吳文城指揮中機組、保七總隊、環保警察與斗南、虎尾警方等 ，搜索吳讚樓等人住處及公司，帶回吳氏父子和相關證人共14人訊問 。

檢警調查知，位於斗南小東段的承租農地上有鐵皮工廠，吳氏父子 便以工廠遮掩，刻意不鏟除雜草，在大片草地中挖掘2公尺深洞，將 一包包以黑色垃圾袋包裹的事業廢棄物填入洞內，平面看不出端倪， 利用過人長草掩人耳目，經調閱衛星影像並出動空拍機，才發現異樣 。 檢警開挖土庫崙埤段 遭掩埋、堆置了高出毗鄰農地1.5至2公尺高的農地，惡臭撲鼻。

檢調統計，從2006年迄今，吳氏父子等人違法堆置廢棄物的土地面 積超過1.5公頃，斗南0.5公頃，土庫有1公頃，數量逾5萬8000公噸，並偽造處理後廢棄物的流向，不法所得至少1億5000萬元。

黃怡華強調，吳嫌身為民代本應恪遵法律，卻為一己貪念一再觸法 ，過去就曾涉及販賣偽造廢土單，再三汙染國土，實不足取，上午偵結起訴父子，請法官從重量刑。起訴同時，檢警及環保單位上午也進行廢棄物清理。

檢方在偵辦期間，亦依法扣押吳氏父子及媳婦之名下不動產、農會、銀行等金融機構帳戶，現值計約4400萬元，吳振安並繳交犯罪所得500萬元暫存國庫。又於今年1月11日司法節成立國土保育平台時，拍賣犯罪工具挖土機1部，203萬元拍定，累計繳入國庫達5103萬元，。

(中時)