「荷蘭川普」大選落敗 執政黨仍是最大黨
荷蘭的國會下議院大選的結果陸續出爐，在選前備受矚目的「荷蘭川普」，也就是極右派「自由黨」（PVV）的黨魁威爾德斯（Geert Wilders），被現任總理呂特（Mark Rutte）給擊敗。目前，由呂特所帶領的自民黨（VVD）拿下最多席次，在150席中拿下32席，仍是國會中最大黨，而自由黨則是拿下19席。
據荷蘭ANP通訊社報導，目前的開票結果顯示，自民黨拿下32席，仍是國會中最大黨，但仍比現有41席減少了9席，而基督教民主黨（CDA）則是拿下了20席，「荷蘭川普」的自由黨僅拿下了19席，比現有的15席多拿下了4席，但仍距離第一大黨的目標還有一段路要走，而民主66（D66）則拿下了18席。預計和上次選舉一樣，沒有單一政黨取得過半數議席，最大黨仍須與其他黨組成聯合政府。
「荷蘭川普」威爾德斯也在稍早自行承認沒有成為最大黨，並恭喜總理呂特勝選，但他也誓言將在下議院當堅實的反對黨。他在選前打著反伊斯蘭、反移民旗號，看似想要跟著英、美的民粹主義的潮流，一舉坐上總理寶座，然而這此的選舉結果未能如他所願。
據《路透社》報導，這次選舉的投票率高達81%，不僅比上一次2012年選舉的74.6%高，也創下了是30年來的新高，而這次大選約有1300萬註冊選民，目前仍在進行開票作業，而選舉委員會也預計於21日正式公布開票結果。
(中時電子報)
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