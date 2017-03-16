呂秀蓮前隨扈涉共諜 國防部：無現役
媒體報導，曾任前副總統呂秀蓮隨扈的退役少校涉共諜案；國防部今天表示，據了解，到目前為止法務部調查局偵辦過程中，涉案者都是退役人員，沒現役人員。
媒體報導，曾任呂秀蓮隨扈的少校王鴻儒退伍後到中國經商時，被中國國家安全單位吸收淪為共諜。
立法院外交及國防委員會上午邀國防部報告106年四年期國防總檢討，國防部發言人陳中吉會前受訪表示，針對這些案例，會告訴現役官兵和將屆退官士兵同仁，中國共產黨滲透無所不用其極，國防部會做好相關防護措施。
此外，媒體報導美國總統川普（Donald John Trump）上任後，將賣射程達100公里以上的AGM-154聯合遙攻武器（JSOW）與AGM-88 HARM高速反輻射飛彈給台灣，陳中吉說，這些都媒體臆測，按區域威脅或建軍備戰需求，審慎考量。
媒體詢問，據傳日本將派最大軍艦出雲號到南海巡邏，這是衝突危機動作還是區域穩定動作？陳中吉表示，追求區域和平和穩定是中華民國目標，他國相關動作也會密切注意，但他不評論。1060316
(中央社)
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