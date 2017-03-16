陸阻資本外逃 1月減持美債73億美元

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中國大陸1月減持美國公債73億美元，仍居美國第2大債主地位，僅次於日本。分析認為，中國大陸仍在力阻資本外逃，減持美債的規模可能比公開數據還大。

中新社報導，美國財政部當地時間15日公布數據顯示，中國大陸今年1月減持美債73億美元，持有總額降至1.0511兆美元，較2016年同期減少1869億美元。

截至1月底，中國大陸仍是美國第2大債權國。美國最大債權國日本1月增持美債117億美元，持有總額增至1.1025兆美元。

彭博報導，最新數據顯示，中國大陸仍在動用外匯存底支撐人民幣。即使中國大陸官方今年初引導人民幣走升，但中國人民銀行（大陸央行）疲於應對資本外流的跡象卻不減反增。

此外，中國大陸拋售美債可能比數據顯示的還嚴重。報導說，比利時1月減持美債82億美元，持有總額降至2015年8月以來最低的1120億美元，而許多分析師認為比利時是中國大陸保管帳戶所在地。

中國大陸官方一貫表示，美債市場對中國大陸來說是一個重要市場，無論增持或減持都是正常投資操作，中國大陸會根據市場上的各種變動進行動態優化和調整操作。1060316

(中央社)