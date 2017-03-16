三義木雕廠遭竊 業者懸賞10萬捉小偷

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苗栗縣三義鄉一家木雕工廠遭到竊嫌闖入，偷走30餘件高價木雕和山水畫作品，初估損失金額高達新台幣600餘萬元，業者今天表示，將懸賞10萬元，請大家幫忙捉小偷。

木雕工廠監視器畫面拍下，15日凌晨零時45分，有4名竊嫌，戴著帽子和手套，潛入工廠內，將屋內名貴的藝術品搜刮一空，整個作案過程約20分鐘，木雕業者表示，偷竊速度之快，令人「瞠目結舌」。

經過清點，遭竊物品多達30餘件，其中包含名雕刻師的山水畫作品，及準備送往故宮博物館、海基會、海協會等單位收藏，12月節令、清明上河圖、高山風景圖、觀音百態圖等，初步估計損失金額達600餘萬元，市價更是難以估計。

警方接獲通報，經調查發現竊嫌做案用的2部車輛，也都是偷來的贓車，目前正全面追緝中，但業者不堪損失，提出懸賞10萬元，希望大家幫忙捉賊，在竊嫌尚未銷贓之前找回贓物。1060316

(中央社)