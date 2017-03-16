學界連署匡正學術倫理 教長強調深入審查
台大教授郭明良等人違反學術倫理，至今爭議未歇，網路上超過2000人連署「匡正學術倫理風氣」，教育部長潘文忠則強調，目前和科技部聯席，針對台大的初步報告深入審查。
中研院研究員阮麗蓉、陽明大學特聘教授李光申等人發起「匡正學術倫理風氣」，在網路上已獲得超過2000人連署，包括700多位教授或醫師，也有博士後研究員、研究助理、學生及一般民眾。
阮麗蓉等人今天上午將在台北召開記者會，「強烈要求」教育部及科技部，成立跨部會的學術倫理辦公室。希望藉此杜絕一切違反學術倫理的行為，包括抄襲、造假、不當掛名、一稿多投等。
教育部長潘文忠今天上午出席立法院教育及文化委員會，會前受訪被問及台大論文案，他表示，台大提出初步的調查報告後，目前正由教育部、科技部的複審小組，進行聯席的深入審查。
潘文忠提到，複審正在進行中，近日也陸續邀請事件關係人說明，讓他們有說明的機會。1060316
(中央社)
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