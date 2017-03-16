這樣的汙損要注意! 揭護照裡的秘密
台灣女子因護照破損，遭到馬來西亞遭海關拘禁35小時，手機跟護照也全被沒收，這起事件引起熱議。出國在外，護照如同身份證，有汙損便需要注意，若有所疑慮，可以到外交部依「污損」自費重辦護照。
護照哪邊汙損得注意?首先要注意得是在護照本裡的晶片，這晶片箝入封底裡的縫線上角，藏得相當隱密，肉眼難看見，得避免在該處穿孔或縫釘。
再來，有照片的資料頁若有汙損將會造成辨識困難;此外，縫線處也必須注意，若是封皮跟內頁脫落了，恐會被懷疑資料有遭到替換，如果有以上的情況最好去換一本新護照。
最後，護照還有個隱藏版設計，用紫外線燈光照攝護照內頁，101以外的地標也會秀出來，首頁跟封底也都有另外的隱藏圖案，這些都是護照為了防偽所做出的設計。
(中時電子報)
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