台水向北水處買水 降價有譜

台灣自來水公司向台北自來水事業處買水降價有譜！台水公司董事長郭俊銘表示，已與北水處協商有共識，一天購買30萬噸以上朝不要賺太大方向努力，亦即現行一度5.2元有向下調降的空間，至於一天購30萬噸以下，則仍維持現行一度5.9元，希望本月能談成定案。

郭俊銘今天接受廣播專訪，他表示，北水處手握翡翠水庫水權，其上游水量豐沛、水質好，且只供給民生用水，得天獨厚，台水一年要向北水購買數千萬噸甚至上億噸的水，現行北水處賣給台水，若一天購買30萬噸以下，一度賣5.9元，購買30萬噸以上，則一度賣5.2元。而台水若向水利署購買石門水庫的水，一度是0.9元，加上處理成本約1元多一點，二者價格相差很大，也就是台水向北水處買水愈多，虧的錢也就愈多。

郭俊銘指出，去年台水有賺錢，今年水情吃緊，若沒有向北水處尋求降價，今年就會虧錢。他並透露，一個多月前即已為此事拜訪台北市長柯文哲，柯當時即答應二大原則：一、水要調配多少，尊重水利署的調配。二、價格部分，尊重經濟部協商仲裁。

郭俊銘表示，這段時間以來，台水、北水處及水利署三方一直都在進行協談，最近一次是在二天前，目前已經談成90％，其餘的10％則為技術性問題。大家所關心的價格部分已有共識，即一天購買30萬噸以下不降價，30萬噸以上則朝不要賺太多方向努力。

(中時)