大學首階申請 虎尾高中成績亮麗

高三學生將許願卡繫在羊蹄甲樹上。（許素惠攝）

虎尾高中大學甄選申請第一階段成績非常亮麗，共有12人通過醫學系首階審核，4人牙醫系。為使考試更順利，高三學生也紛紛在許願卡上寫下對未來的期許及祝願，繫滿盛開的羊蹄甲樹。

(中時)