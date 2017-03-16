疑理財失利 警巡邏時舉槍自轟

台中市烏日分局大肚分駐所警員徐浤澤(60年次)，於今（16)日5時5分巡邏途中，途經大肚區華山路環保公園時，以上廁所為由，在廁所內突然以隨身領用之勤務佩槍，朝自己頭部開一槍自殺，同班同仁聞槍響後，察覺有異立即破門並通報救護車載送沙鹿光田醫院搶救，傷重不治。

徐員83年06月警專11期畢業，育有三子女，服務公職已22年餘，平時工作敬業認真，頗獲長官及同仁認可。但近期疑因理財失利，心情低落，大肚所張誜詒所長在關懷中，還特別讓徐員休假8天，全心處理家事及散散心，並在假期中打電話關心徐員，要他「心情放開，不要亂想」，徐員還回答「知道」，豈料他仍一時憂鬱難忍，致發生此憾事。

烏日分局副分局長蔡期望表示: 徐員在大肚分駐所任內工作敬業認真，人緣也很好，突然發生此憾事，同仁皆表震驚與不捨，分局長林文貴聞訊後，亦立即趕往現場，指示速辦理相關調查處理，並即時安慰亡者遺族及協助其身後事宜。

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(中時)