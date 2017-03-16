學生欲闖立院喊停輔大黑箱 被警衛阻擋
教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告，數名學生突然想闖進會議室，高喊「停止輔大黑箱」，但被警衛擋住。
學生約上午9時15分左右，突然衝撞立法院群賢樓1樓的會議室，讓正在台上報告110年大學招生方案規劃的大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華不得不暫時停止報告。
教委會輪值主席、中國國民黨籍立法委員柯志恩為維護秩序，一度要求關閉會議室大門，隨後抗議學生也被請出立法院。
會議室內只知學生高喊「停止輔大黑箱」，無法得知學生具體訴求。
民主進步黨籍立委蘇巧慧稍晚質詢時，問教育部長潘文忠是否有掌握學生的訴求？潘文忠表示，根據教育部同仁告訴他的訊息，應是為輔大心理系性侵事件的當事者表達陳情。1060316
(中央社)
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