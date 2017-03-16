巴菲特曾看壞航空業 如今已布局加碼
回顧2013年，當時股神巴菲特曾直言航空業根本就是個死亡陷阱，不過近來美國證券管理委員會（SEC）公布，他過去數月投資航空業已超過100億美元。
在美國航空業唱衰時，巴菲特（Warren Buffet）曾這麼揶揄航空業，「若有個投資人上世紀初曾在小鷹鎮出現，他應該槍殺萊特兄弟，這樣說不定可替子孫省錢」。
小鷹鎮（Kitty Hawk）位於北卡羅萊納州，萊特兄弟曾在此成功試飛，引領人類飛行邁入新紀元的飛行者一號。
巴菲特是透過旗下的控股公司波克夏哈薩威（Berkshire Hathaway），自去年第3季、第4季陸續投資聯合、美國、達美與西南航空公司共百億美元。他說，航空業在20世紀真是慘，如今則像破除魔咒的芝加哥小熊隊，期許航空業已脫離慘淡世紀。
歷經911事件、金融危機與油價飆升，美國的航空產業經歷重整與併購，如今存活的聯合、美國、達美與西南4家航空公司，占據美國國內航班市場的大多數。1060316
(中央社)
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