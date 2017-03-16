司改國是會議第5組開會 討論獄政改革

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司改國是會議第5分組9日參觀宜蘭監獄後，16日在廉政署舉行第2次會議，討論收容人超收問題、收容人處遇、假釋透明化、獄政人力與設備的強化及擴充。圖中為今周刊社長梁永煌。中央社記者吳翊寧攝 106年3月16日

9日參觀法務部矯正署宜蘭監獄後，司法改革國是會議第5分組今天在法務部廉政署舉行第2次會議，討論收容人超收問題、收容人處遇、假釋透明化、獄政人力與設備強化及擴充。

第5分組會議主題為「維護社會安全的司法」，司改國是會議總結會議預計6月底登場。

第5分組討論會議出席名單為召集人梁永煌、委員黃秀端、蔡秀娟、王以凡、林文蔚、邱欽庭、周愫嫻、紀惠容、許主(峰)、章光明、劉北元、劉淑瓊、李明鴻、許仕楓、余麗貞、陳宏達、黃旭田、賴芳玉、林志潔及盧映潔。

既定會議討論事項包含5主題，有收容人超收問題、收容人處遇及假釋透明化、獄政人力與設備強化與擴充、監所醫療現狀與改進建議，及刑事執行程序司法救濟管道檢討。1060316

(中央社)