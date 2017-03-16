提勒森低調亞洲行 亮箭與橄欖枝

特派員看世界專欄美國務卿提勒森搭乘掛有國務院院徽的專機已抵達日本，在朝鮮半島動盪下，提勒森此行除了亮箭向盟邦保證安全，美國總統川普政府有哪些橄欖枝，也關係著美國維繫區域地位。

國務院院徽上的白頭鷹兩爪緊握銳利的箭與橄欖枝，正是美國外交政策的核心象徵，兩黨不論誰執政或有不同優先政策，但美國外交離不開「以實力捍衛和平」或「棒子與胡蘿蔔齊備」的軸心。

川普上任以來，除了白宮網站上列「美國優先的外交政策」（America First Foreign Policy）、537個英文字僅闡述擊敗伊斯蘭國（IS）、壯大美軍及追求以美國利益為根本的外交政策作為三大目標，川普政府的亞洲戰略究竟為何？區域大環境下，提勒森（Rex Tillerson）為川普的亞洲政策起步擘畫，路上風景並不宜人。

朝鮮半島的緊繃局勢仍未減緩，先是北韓試射彈道飛彈，瞄準駐日美軍基地，再加上南韓政治局勢動盪，東北亞局勢的不可預測，北韓領導人金正恩是主因，然而，川普外交工具箱裡的可用選項有限，且多是前總統歐巴馬留下的。

美國在南韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD、薩德），在歐巴馬任上就已拍板定案，關於北韓，歐巴馬曾口頭警示川普，如今真成川普的燙手山芋，美國沒有選擇，只能亮箭。

國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）日前強調，面對北韓威脅，美與南韓同意部署薩德是因應威脅「非常合理的步驟」，沒有政治考量。而提勒森訪問前夕，日本釋出將派軍艦「出雲號」赴南海，薩德就算不是美國建構「亞洲版北約」的一步，北京看得礙眼又刺心，沒人會懷疑。

提勒森亮出這支箭，用意也是逼北京發揮對北韓的影響力；而在北韓議題上，中國不是沒遞出折衷方案的橄欖枝，大陸外交部長王毅曾提議美、韓暫停軍演及北韓停止飛彈試射的「雙暫停」，只不過，美國給北京軟釘子碰。

國務院代理發言人唐納當時說，王毅的建議現階段看來不是可行選項，而美、韓軍演一向透明。

相信當提勒森與大陸國家主席習近平會面時，仍會堅持美方這一立場，然而，美、中除了北韓議題，提勒森行前於白宮與川普及白宮國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）會面，不難想見是談論為北京期待的「川習會」做安排。

讓「川習會」定案，或可視為華府給北京的橄欖枝，而提勒森將傳遞給北京的訊號，關係著習近平今年19大要鞏固「習核心」的地位，得創造穩定的外部環境，美國若願配合搭建「川習會」這舞台，能從北京得到什麼？和台灣有沒有關係，不只台灣，區域國家也各有自身關切。

然而，工程師出身，與各國有著深厚的石油開發談判背景，提勒森不愛與媒體打交道的個人特色，為這次亞洲行罩上面紗，正面臨美國國內輿論嚴格檢驗。

光是這次首度亞洲行罕見破例未讓美國傳統媒體自費隨機出訪，最後卻遭曝光，國務院只讓一位主跑白宮的保守派網路媒體記者隨行，就已讓今天下午的新聞簡報會火藥味十足。

美國媒體對提勒森的觀察，從「非川普外交決策核心」到「被架空的國務卿」，描述他不如川普女婿庫許納這「直通總統的外交管道」。

「華盛頓郵報」報導，提勒森作為首席外交官、讓公眾知道他如何代表美國，須維持一定透明度，但他首訪亞洲選擇遠離記者，形同為美國媒體報導設障礙，會給北京不良示範。

報導認為，一旦提勒森與習近平會面，美國媒體恐面臨失語情況，話語權全掌握在北京嚴控的國營媒體上，過去，國務卿出訪相關國家時讓美國記者隨行，展現「新聞自由」這一美國重要價值觀，但提勒森顯然不好此道。

白宮國安會負責戰略溝通的資深主任柯茲（Victoria Coates）更說，過去40年美國把記者團帶到北京，沒改變中國媒體在當地的情況，「沒達成任何效果」。

目前確定的是，提勒森上任以來，首度正式面對媒體的記者會，將是與日本外相岸田文雄會面後的聯合記者會。

對日本及區域國家來說，美國兩黨政治造成對外政策的急轉彎，跨太平洋夥伴協定（TPP）這一視為美國主導規則制定的「軟實力」、「橄欖枝」，因換政府而全盤拋棄，亞太國家都看在眼裡。

歐巴馬政府任命的前貿易代表傅洛曼（Michael Froman）及前駐中大使包可士（Max Baucus）曾多次警告，美國退出TPP，有害在亞太的領導地位，也危及區域國家對美國的信賴度。

對職業外交官出身如董雲裳來說，為政策辯護仍強調美國是太平洋大國，會繼續活躍及參與亞洲，但沒了「再平衡」或「重返亞洲」，川普的亞洲戰略與戰術是什麼？她說，預期川普政府或將自有一套「方程式」。但她坦言，尚未見到詳細內容、也不清楚是何種戰略。

川普除亮箭，「美國優先的外交政策」需看得見，且是能執行的橄欖枝，而他心中認定要大幅刪減資源與預算的國務院及美國國際開發總署（USAID），有大批聰明腦袋，可為新願景擘畫內容，是捍衛美國利益有經驗的一群，作為最高統帥，他若願意傾聽，給提勒森充分信任與授權，相信「讓美國再度偉大」，不是問題。1060316

(中央社)