學童吃到問題乳瑪琳 陳時中：含量很低

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逾期乳瑪琳竄全台，教育部昨表示，全台有47所學校曾使用問題乳瑪琳，外界憂學童吃下肚該怎麼辦？衛福部長陳時中今表示，問題乳瑪琳含量很低，未來會強化通路管理。

衛生福利部長陳時中今列席立法院社福衛環委員會，會前受訪時被媒體問到問題乳瑪琳流入校園，但昨在立法院受質詢時，衛福部表示並未掌握相關狀況，教育部傍晚卻公布有47校學生吃下肚。

陳時中表示「資料在教育部」，至於學生吃下肚該怎麼辦，他說，問題乳瑪琳的含量很低，整個系統將來需要再檢討，強調是通路管理問題，會再努力改進。1060316

(中央社)