通力電梯遭停業 內政部：合格廠商銜接

內政部次長花敬群今天表示，「通力」電梯公司遭台北市政府停業處分1年，營建署已提供合格廠商資料給與通力解約的社區，由社區自行選擇接續服務的廠商，以保障社區安全。

媒體報導，知名電梯公司「通力」，涉嫌造假、偽簽保養紀錄。台北市政府都發局7日對通力做出懲處，發函要求「停業1年」。但社區住戶向立委陳情，通力電梯的後續保養維修完全中斷，台北市政府配套不足，受害的還是民眾。

花敬群上午在立法院受訪時表示，台北市政府對「通力」進行停業處分1年，行政部門該有裁罰已發揮效果，至於社區如何銜接新的服務廠商，營建署已在網路上提供確認合格廠商資料，請與通力解約的社區自行選擇接續服務的廠商。

媒體詢問，通力是否消極不維修？花敬群說，「我想不至於」，因為已經停業，所以契約實質上已解除，通力也提起行政救濟，要等法院判決。

花敬群說，現階段重點是那些社區的電梯一定要盡快找到合格廠商積極維護，以保障社區安全，內政部也會要求通力協助社區跟新的廠商接洽，「大家都是秉持善意，通力也不至於完全就放手不管」。1060316

(中央社)